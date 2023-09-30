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Константинов заявил об угрозе западных БПЛА для Крыма

Разведывательные самолёты и БПЛА стран НАТО, которые летают над акваторией Чёрного моря, несут опасность для Крыма, заявил глава глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму заявили об опасности западных беспилотников
© РИА Новости

«Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что западным разведывательным летательным аппаратам не место у крымских берегов.

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