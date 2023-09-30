В Крыму заявили об опасности западных беспилотников

Константинов заявил об угрозе западных БПЛА для Крыма
Разведывательные самолёты и БПЛА стран НАТО, которые летают над акваторией Чёрного моря, несут опасность для Крыма, заявил глава глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову», — цитирует РИА Новости Константинова.
Он отметил, что западным разведывательным летательным аппаратам не место у крымских берегов.
Ранее Военная хроника сообщала о повышенной активности натовской авиации на Крымском направлении