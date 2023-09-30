Постпред РФ оценил скандал вокруг чествования нациста в Канаде

Скандал вокруг приглашенного в парламент Канады члена дивизии СС продемонстрировал, что мир еще не утратил историческую память. Это должно стать уроком для «фанатов альтернативной истории» из стран, которые, в том числе Канада, не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов , передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал дипломатической миссии РФ.

«Мир еще не утратил историческую память и не позволил настолько нагло и открыто искажать события Второй мировой войны», — написал он, таким образом прокомментировав недавний скандал в Канаде.

Гатилов уверен, что местные законодатели прекрасно понимали, кого именно пригласили в парламент, просто решили воспользоваться набравшей обороты и популярность русофобией на Западе, чтобы продолжить переписывание истории и героизацию нацистов. Последних они представляют народу как «борцов за независимость». Однако люди воспротивились этому, инцидент вызвал большой резонанс и глобальный масштаб возмущения, и теперь Оттаве придется потрудится, чтобы снять с себя все обвинения.