Антонов: Россия до сих пор не получила приглашение на саммит АТЭС

США до сих пор не выслали России официальное приглашение на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», — уведомил он.

Дипломат пояснил, что администрация Соединенных Штатов не дает честного ответа о своих намерениях в отношении АТЭС и фактически уклоняется от добросовестного выполнения обязанностей председателя АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не ожидают приглашения Владимира Путина на саммит, Москва пока не принимала никаких решений об участии в этом мероприятии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться от Вашингтона выполнения всех обязательств в рамках АТЭС и плотно работать с другими партнерами.