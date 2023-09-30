Путин заявил об усилении России

«Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы — один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы», — сказал Владимир Путин, обращаясь к жителям новых регионов.