Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

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— Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. <...> Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, — заявил в видеобращении глава государства.

Миллионы жителей новых регионов сделали свой выбор — быть со своим отечеством, добавил российский лидер.

28 сентября Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией. Торжественная дата будет отмечаться ежегодно 30 сентября.

В 2022 году Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент совместно с главами республик Донбасса, Запорожья и Херсонщины подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.