Захарова: Россия не станет исполнять новую ядерную резолюцию МАГАТЭ

Резолюция, принятая на 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ , не является обязательной к выполнению и Россия не станет ее исполнять. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, ее положения не будут выполняться Россией, а ссылки на нее в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас», — сказала она.

Захарова отметила, что резолюцию, которая получила название «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», приняли под давлением Вашингтона и их союзников путем голосования, сопровождающегося характерным для Запада «шантажом, интригами и запугиванием». В подтверждение этого она указала, что документ поддержали всего 69 стран из 177 и все они были государствами «Запада и их сателлитами».