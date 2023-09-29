Путин поблагодарил Латинскую Америку за отношение к русским

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность странам Латинской Америки за то, что там хорошо относятся к россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

«В Латинской Америке живет около 300 тыс. выходцев из России и СССР, многие из них полностью интегрировались в жизнь своих новых стран, а некоторые продолжают жить своими русскими общинами, сохраняя национальную духовную культуру, язык, идентичность», — сказал Путин.

Ранее Путин охарактеризовал бывшего президента Кубы Фиделя Кастро как человека, который постоянно думает о людях и заботится о достижении всеобщего блага. По мнению Путина, кубинского экс-президента заботила не только судьба своего народа, но и всех людей на Земле.

В прошлом году Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о своем последнем разговоре с кубинским революционером. По словам главы РФ, он все еще помнит беседы с Кастро, которые длились по многу часов.