Путин заявил, что БРИКС — это не военный союз

Президент РФ Владимир Путин заявил, что это БРИКС - это не военный союз, а площадка для обсуждения вопросов. Об этом глава государства сказал, выступая на парламентской конференции " Россия - Латинская Америка".

"БРИКС - это такая организация, это не какой-то военный союз, это площадка для согласования позиций и выработке взаимно приемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости и уважении друг к другу", - сказал он.

По словам президента, есть разные настроения и мнения политиков в Латинской Америке относительно БРИКС и присоединения к этой организации. Но вне зависимости от веяний и настроений политических сил, им придется прислушиваться к людям. А настроения людей в Латинской Америке таковы, по словам Путина, что все они устремлены к свободе и независимости.