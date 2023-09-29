В МИД РФ отреагировали на решение о запрете русского языка в СМИ Латвии

В МИД назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии
Решение парламента Латвии запретить вещание общественным СМИ на русском языке с 2026 года является дискриминационным и русофобским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма», — говорится в заявлении.
Отмечается, что борьба латышских властей с русским языком свидетельствует о бессилии при построении «истинно демократического и инклюзивного общества».
Ранее депутаты парламента Эстонии предложили отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с RT назвал это предложение глупостью.