Финляндия захотела избавиться от здания генконсульства России

Финляндия рассматривает вариант продажи здания российского генконсульства в Турку. Об этом говорится в пресс-релизе государственной компании Senaatti-kiinteistot.

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Если объекту не найдут применение по истечении аренды 1 октября, он будет продан, а вырученные деньги — направлены на государственные нужды, сообщил представитель компании Марко Хяркенен.

В июле Финляндия решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Шаг стал ответной мерой на принятое МИД России решение закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.