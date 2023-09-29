Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после взрыва в мечети

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования главе Пакистана Анвару уль-хак Какару в связи с террористическим актом, произошедшим в одной из мечетей провинции Белуджистан, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что убийство людей во время религиозной церемонии является очередным свидетельством бесчеловечной сущности терроризма.

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Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в провинции Белуджистан, — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в сфере борьбы с террористическими организациями. Президент попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия. Пострадавшим в результате теракта он пожелал скорейшего выздоровления.