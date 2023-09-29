Путин установил перечень документов для въезда граждан Украины в РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, которым оговаривается, что те имеют право въехать на российскую территорию, даже если срок действия их документов истек. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз», — сказано в тексте указа, который был подписан сегодня.

В документе отмечается, что граждане Украины могут пересекать границу России на основании внутреннего, заграничного, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с внесенными в него данными о ребенке.

«Граждане Украины могут въехать в Российскую Федерацию с территории Украины по документам, названным в пункте один настоящего указа, срок действия которых истек», — подчеркивается в указе.

Напомним, что на фоне российской спецоперации в Киеве ввели для граждан России визовый режим для въезда в страну, объяснив такое решение «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины. Руководитель офиса президента Андрей Ермак отмечал, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.