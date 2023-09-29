В России оценили избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что избрание Украины в Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) ничего не изменит для России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

28 сентября в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы избрали представителей 11 новых стран. Вновь избранными членами Совета стали Украина, Армения, Алжир, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай и Испания.

Совет управляющих - один из директивных органов МАГАТЭ. Совет рассматривает финансовые ведомости, программу и бюджет МАГАТЭ, вынося рекомендации по ним. Он рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ.

Россия входит в совет как одна из наиболее развитых в области технологии атомной энергии стран.

«Для нас это никаких негативных последствий иметь не будет. В МАГАТЭ работа организована достаточно демократическим образом», - так прокомментировал членство Украины Ульянов.

Он отметил, что любая страна, в том числе не входящая в Совет управляющих, имеет право выступать там.