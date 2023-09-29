В Кремле оценили актуальность вопроса о мирном договоре между Баку и Ереваном

Вопрос утверждения мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему актуален, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) о прекращении ее существования. Актуальность темы оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.