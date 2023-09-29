Россия объявила бойкот конференции в Варшаве

Россия объявила официальный бойкот варшавской конференции по человеческому измерению
Россия официально бойкотирует варшавскую конференцию в области человеческого измерения, которую созывает действующее председательство ОБСЕ, сообщило постоянное представительство РФ при организации.
В постпредстве указали, что Россия, как и в прошлом году, объявляет этой «эрзац-конференции» в Варшаве бойкот. Российская сторона считает любые выводы и рекомендации, принятые в рамках предстоящие мероприятия, ничтожными, передает ТАСС заявление российского представительства.
Указано, что председательство Северной Македонии, принимая решения о месте, дате и темах мероприятия, нарушило правила процедуры и отошло от принципа консенсуса при принятии решений.
Ранее Россия предупредила об угрозе появления «параллельной ОБСЕ».