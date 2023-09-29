Москва рассчитывает на продолжение эффективной работы с Астаной с целью недопущения негативного влияния третьих стран на «добрососедские связи». Об этом со ссылкой на заявление МИД России пишет ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил о том, что в Астане не будут помогать России обходить санкции, введенные западными странами.

В МИД России, комментируя это заявление, отметили, что Москва не вмешивается во взаимодействие Астаны с другими государствами.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты также напомнили, что между Москвой и Астаной «существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество».

«Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других», - отметили в министерстве.