Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом в поздравительной телеграмме

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. В телеграмме российский лидер обратился к коллеге со словами "дорогой друг".

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"Дорогой друг! Примите сердечные поздравления", - написал Путин.

Он отметил, что под руководством СиЦзиньпина "Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня".

Российский президент напомнил, что отношения двух стран "носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", они сотрудничают "на всех направлениях", в том числе и на международной арене.

Кроме того, Путин анонсировал переговоры с китайским коллегой в ходе Международного форума «Один пояс, один путь» и пожелал руководителю КНР "крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов".