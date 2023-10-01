Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом в поздравительной телеграмме
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. В телеграмме российский лидер обратился к коллеге со словами "дорогой друг".
"Дорогой друг! Примите сердечные поздравления", - написал Путин.
Он отметил, что под руководством СиЦзиньпина "Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене и активно участвует в решении важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня".
Российский президент напомнил, что отношения двух стран "носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", они сотрудничают "на всех направлениях", в том числе и на международной арене.
Кроме того, Путин анонсировал переговоры с китайским коллегой в ходе Международного форума «Один пояс, один путь» и пожелал руководителю КНР "крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов".
Отметим, что вышеназванный форум пройдет в Пекине в октябре. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, участие в нем подтвердили представители более 130 стран.