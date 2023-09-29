Шойгу: РФ всегда открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ

Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», - сказал глава ведомства, открывая заседание совета в Туле.

Он назвал символичным, что работа с коллегами началась с посещения местного оборонного предприятия и знакомства с продукцией военного назначения отечественного производства.