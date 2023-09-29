Путин встретился с замминистра обороны Евкуровым

"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - обратился к Трошеву Путин.