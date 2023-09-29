Путин встретился с замминистра обороны Евкуровым

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих подразделений
Президент РФ Владимир Путин обсудил с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы "Вагнер", формирование добровольческих подразделений. Встреча прошла накануне вечером в Кремле.
"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - обратился к Трошеву Путин.
Глава государства напомнил, что и сам Трошев "более года воевал в таком подразделении".
"Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - добавил российский лидер.