РФ распространила проект заявления председателя СБ ООН по "Северным потокам"
Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву "Северных потоков". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту, - отметил дипломат в своем Telegram-канале.
Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи"