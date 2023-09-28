РФ призвала США выдать визы двум делегатам для участия в комитете ГА ООН

Представитель постпредства России при ООН Дмитрий Глухов призвал США выдать визы двум российским делегатам, которые собираются принять участие в работе Первого комитета ГА ООН по вопросам разоружения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Глухова, своими действиями в отношении этих двух делегатов США грубо нарушает международные обязательства.

«Вашингтон грубо нарушает свои международно-правовые обязательства по соглашению <...> о центральных учреждениях ООН, предусматривающему предоставление беспрепятственного проезда в район центральных учреждений организации представителей или должностных лиц государств-членов ООН, а также выдачу им виз <...> в краткий срок», — заявил он.

Глухов также добавил, что российская сторона рассчитывает на выдачу виз в ближайшее время. На обращение Глухова ответил один из представителей Вашингтона — он заявил, что США выдали большую часть запрошенных российской стороной виз, а оставшиеся могут быть выданы до начала работы комитета.

«Пока мы выдали большинство виз, запрошенных российской делегацией – 14 из 16. И мы надеемся, что выдача оставшихся виз произойдет до начала работы комитета по существу на следующей неделе», — заявил он.