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Захарова предложила проверить связи ветерана СС Хунки в Южной Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости проверить связи ветерана СС Ярослава Хунки в Южной Америке. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова предложила проверить связи ветерана СС Хунки в Южной Америке
© ТАСС

Таким образом Захарова прокомментировала появившуюся информацию о том, что после скандала в парламенте Канады Хунки планирует переехать в Южную Америку.

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«Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. <...> Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!», — написала она.

24 сентября на выступление Владимира Зеленского в парламенте Канады был приглашён Ярослав Хунки. Присутствующим его представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что Хунки является бывшим бойцом дивизии СС «Галиция». Позже посольство России направило ноту в МИД Канады из-за этого инцидента.

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