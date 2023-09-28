Захарова предложила проверить связи ветерана СС Хунки в Южной Америке

«Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. <...> Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!», — написала она.