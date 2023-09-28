Захарова предложила проверить связи ветерана СС Хунки в Южной Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости проверить связи ветерана СС Ярослава Хунки в Южной Америке. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
Таким образом Захарова прокомментировала появившуюся информацию о том, что после скандала в парламенте Канады Хунки планирует переехать в Южную Америку.
«Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. <...> Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!», — написала она.
24 сентября на выступление Владимира Зеленского в парламенте Канады был приглашён Ярослав Хунки. Присутствующим его представили как ветерана Второй мировой войны, но позже выяснилось, что Хунки является бывшим бойцом дивизии СС «Галиция». Позже посольство России направило ноту в МИД Канады из-за этого инцидента.