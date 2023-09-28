Северокорейский министр внешнеэкономических дел прибыл в Москву

Руководитель Министерства внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Он подчеркнул, что министр прибыл в Москву, программа его визита не уточняется.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге с журналистами, что дата визита главы российского государства Владимира Путина в КНДР еще не определена.

17 сентября завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный.

По окончании своего «официального и дружественного» визита в Российскую Федерацию лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока поблагодарил президента Владимира Путина, а также власти и народ России за гостеприимство.