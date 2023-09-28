Песков рассказал о встрече Путина с маршалом Ливийской армии Хафтаром
Президент России Владимир Путин действительно провел встречу с главкомом Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
«Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле», — уточнил Песков.
Представитель Кремля отметил, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.
Ранее пресс-служба ЛНА сообщила, что Хафтар в ходе рабочей поездки в Россию встретился в Москве с Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
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