Песков рассказал о встрече Путина с маршалом Ливийской армии Хафтаром

Президент России Владимир Путин действительно провел встречу с главкомом Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Да, мы подтверждаем эту встречу. Действительно, она имела место сегодня в Кремле», — уточнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и в регионе в целом.