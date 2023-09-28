Захарова отреагировала на слова главы МИД Австрии о диалоге с РФ и Белоруссией

Захарова назвала слова главы МИД Австрии о диалоге с РФ и Белоруссией прорывом для Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о необходимости участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ как прорыв для западной парадигмы. Об этом она заявила ТАСС.
"Это все равно что повторять, что дважды два - четыре, но, видимо, для западной парадигмы это уже прорыв", - отметила дипломат.
Она заявила, что любое ущемление РФ и Белоруссии в правах разрушает структуру ОБСЕ.
"Россия и Белоруссия являются полноправными членами ОБСЕ, и любое ущемление наших стран в правах является незаконным и разрушающим саму основу и суть этой структуры", - отметила Захарова, комментируя слова Шалленберга.
"Мы видим, как западное сообщество внутри этой организации проводит деструктивную политику, нацеленную на самом деле на полную дисфункцию ОБСЕ", - сказала она.