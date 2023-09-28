МИД РФ предупредил Армению о рисках ратификации Римского статута

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) властями Армении будет иметь крайне негативные последствия для отношений между Москвой и Ереваном, заявили в МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что Россия сразу же после появления сообщений о желании Армении ратифицировать статут, довела до армянских партнеров позицию о неприемлемости этого шага.

Москва напомнила, что ранее МУС выдал ордера на арест высшего руководства России, уточнили в МИД.

Дипломаты отметили, что Москва предложила компромиссный вариант, но он не был учтен. Вместо этого, Ереван принял политическое решение в пользу ратификации Римского статута.

«Россия рассчитывает, что в Национальном собрании Армении найдутся силы, которые не станут «штамповать» токсичное решение по Римскому статуту», — подчеркнули в МИД.