Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Ярослава Хунка. В своем Telegram-канале она заявила, что канадские власти «продолжают разыгрывать спектакль».

Напомним, что ранее на заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Позднее выяснилось, что он является бывшим бойцом добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которую комплектовали из националистов Украины.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший нациста, ушел в отставку. Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца Хунка в парламенте страны.

«Премьер-министр Трюдо принес самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все все знали», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ считает, что в незнание о прошлом Хунка, украинская фамилия которого читается как Гунько, довольно сложно поверить. Она отметила, что вице-премьер Канады Христя Фриланд, «верный и давний сторонник Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев (UWC)», является внучкой работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка и должна была знать о судьбе мужчины