Президент Южного Судана приехал на переговоры в Кремль в шляпе

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром. При этом на встречу южносуданский лидер пришел в ковбойской шляпе. Видеозапись ее опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах видно, что Салва Киир и Владимир Путин расположились в креслах. При этом глава России помог своему коллеге, который приехал на переговоры в черной шляпе, надеть наушник.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня, пишет ТАСС.

Шляпа, которая стала неотъемлемой частью образа Сальваторе Кира, была подарена ему в 2006 году тогдашним президентом США Джорджем Бушем. И сейчас, независимо от того, находится ли он на прогулке или выступает на Генассамблее ООН, без шляпы его никто не видел, отмечает «Московский комсомолец».