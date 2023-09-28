Пушилин пообещал президенту РФ оправдать доверие в качестве главы ДНР

"Даю вам слово, что не подведу и оправдаю ваше доверие, Владимир Владимирович. От себя и от своих земляков могу с уверенностью сказать, что Донбасс не подведет. Можете всецело на нас полагаться", - сказал Пушилин в ходе онлайн-встречи с главой государства.