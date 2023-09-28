Путин подвел итоги сентябрьских выборов

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в сентябре выборы открытыми и честными. В ходе совещания с членами правительства России и новыми главами регионов, глава государства заявил, что они проходили в конкурентной борьбе. Явка на выборах была высокой, что свидетельствует о понимании россиянами важности участия в определении будущего своего региона и страны.

Выборы прошли открыто, честно и в конкуретной борьбе. Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что результаты прошедших выборов были «весьма убедительными». Это указывает на высокий уровень доверия населения к кандидатам, что приводит к повышенной ответственности новых глав субъектов. Путин выразил надежду на то, что все победители выборов оправдают ожидания избирателей.