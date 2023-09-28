Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и показал бицепс

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о состоянии своего здоровья словами: «Ахмат — сила» и показал бицепс.

Видео опубликовал журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Зарубин спросил у Кадырова, что чеченский лидер может ответить людям, которые пишут разную информацию о состоянии его здоровья.

В ответ на это Кадыров продемонстрировал бицепс со словами: «Ахмат — сила».