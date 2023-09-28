Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым попросил передать самые наилучшие пожелания участникам СВО. Какие основные темы были затронуты в ходе общения главы государства с руководителем республики в материале «Рамблера».

Кадыров заявил, что готов «похвастаться» успехами

В начале встречи Рамзан Кадыров передал президенту пачку документов, отметив, что хотел бы «похвастаться» тем, что сделано с начала СВО и по сегодняшний день, в том числе и по гуманитарному направлению, отмечается в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.

«Никакие танки Abrams не страшны. А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю - как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техники», - рассказал Кадыров, отметив, что властями региона были закуплены 1100 с чем-то машин, в том числе и около 100 бронированных.

В свою очередь Владимир Путин попросил передать бойцам «наилучшие пожелания», пишет РИА Новости.

«Семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воют, уверен, хорошо, мужественно, героически», - заявил президент.

Путин отметил положительную динамику в Чечне

Говоря о ситуации в Чечне, Путин отметил положительную динамику и обратил внимание на хорошее взаимодействие команды главы республики с правительством Российской Федерации.

«У нас есть ряд серьезных задач, программ, о которых вы сами все время говорите», - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Рамзан Кадыров заявил, что в республике «особых проблем нет», они уже были давно решены.

«Сейчас есть технические вопросы», - заметил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о внутренней и международной повестке. Он отметил, что на фоне сложной ситуации в мире происходит зарождение «новой России».