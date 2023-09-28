Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики и будут следить за ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что для российских властей особенно важен «гуманитарный аспект». Он рассказал, что российские миротворцы продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха.

«Многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается, всем желающим оказывается поддержка», - заявил Песков.

Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их подчинении.

Жителям Карабаха рекомендовали ознакомиться с предложениями Азербайджана по интеграции.

Власти Армении сообщили, что к утру 28 сентября в страну прибыло более 65 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Армянское население Карабаха составляет около 120 тысяч человек. Таким образом, Армения уже приняла более половины жителей региона.