Песков: Канаде надо вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста

"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами", - указал представитель Кремля.