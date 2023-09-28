Песков: Канаде надо вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста

Канаде надо вынести урок из позорной ситуации с чествованием нациста в парламенте и в дальнейшем солидаризироваться с инициативами РФ по осуждению нацизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и потом свою позицию уже проявляла, когда она слышит инициативы Российской Федерации [по осуждению нацизма], чтобы Канада солидаризировалась с этими инициативами", - указал представитель Кремля.
Песков сообщил, что российская сторона выдвинет на международных площадках в будущем еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма.
"Безусловно, нас впереди ожидает еще не одна инициатива российской стороны по принятию совместных документов, - будь то на площадке Организации Объединенных Наций или в других международных форматах, - документов с осуждением нацизма как такового, в том числе в нынешних его проявлениях", - указал представитель Кремля.