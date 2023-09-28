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Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе

Кремль внимательно отслеживает развитие ситуации в Нагорном Карабахе, а том числе ее гуманитарного аспекта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе
© РИА Новости

В ответ на просьбу прокомментировать подписание президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении ее существования с 1 января 2024 года Песков сказал: "Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен".

"Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка", - добавил представитель Кремля.

Россию в отъезде армян из Карабаха особенно волнует гуманитарный аспект - важно, чтобы людям были обеспечены нормальные условия, подчеркнул Песков.