Мишустин: дети участников СВО должны иметь возможность учиться в лучших вузах
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти страны продолжат делать всё возможное, чтобы дети участников спецоперации могли учиться в лучших высших учебных заведениях.
Об этом пишет ТАСС.
Об этом он сказал в ходе встречи со студентами, чьи родители участвуют в СВО а полях Московского финансового форума.
«Мы будем продолжать делать всё возможное для того, чтобы ребята, чьи родители, родные защищают нашу страну, могли учиться в лучших вузах», — подчеркнул премьер.
5 сентября в Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.
Замминистра просвещения Татьяна Васильева сообщала, что более 2,5 тыс. абитуриентов зачислены в педагогические вузы по квоте для участников СВО и их детей.