Нарышкин заявил об усилении вмешательства США в дела Словакии

Слова Нарышкина приводятся в сообщении пресс-бюро СВР России, передает ТАСС.

Кроме того, Нарышкин заявил, что Госдепартамент направил своим европейским союзникам указания по поводу проведения парламентских выборов и обеспечения результатов, которые требуются американцам.

Посыл американских кураторов, подчеркнул Нарышкин, «напоминает призывы, которые озвучивали еще главари Третьего рейха, – отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата».

С учетом намерений США предстоящие парламентские выборы в Словакии, по словам директора СВР, вряд ли можно воспринимать как волеизъявление народа, свободное от внешнего давления.