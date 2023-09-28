В МИДе РФ допустили признание временного правительства талибов*

«Доказать на деле, что они готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство. Если они сделают этот шаг, то он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией. Именно по этой причине афганское посольство в Москве возглавляет временный поверенный. Принять посла мы не можем, поскольку не признаём правительство «Талибана», — заявил дипломат в интервью телеканалу RTVI.