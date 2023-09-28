В МИДе РФ допустили признание временного правительства талибов
Его представители должны это заслужить, выполнив обязательства, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
«Доказать на деле, что они готовы откликнуться на призыв создать этнополитическое инклюзивное правительство. Если они сделают этот шаг, то он откроет дорогу для возможного признания режима талибов Россией. Именно по этой причине афганское посольство в Москве возглавляет временный поверенный. Принять посла мы не можем, поскольку не признаём правительство «Талибана», — заявил дипломат в интервью телеканалу RTVI.
По решению Верховного суда России от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией, его деятельность в нашей стране запрещена.