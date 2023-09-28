Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

"С момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие нашей страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности. За этими успехами кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся. Отрадно, что сегодня коллектив госкорпорации "Росатом", работники профильных предприятий и исследовательских центров приумножают замечательные традиции своих предшественников", - говорится в сообщении.