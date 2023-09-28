Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с осквернением памятного камня

"Памятный камень советским военнослужащим, установленный в 2015 году посольством совместно с муниципальными властями на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались из Норвегии в СССР, был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима. Глубоко опечалены, что бандеровцы в Швеции могут спокойно вести себя так же, как под крылом шайки Зеленского, - говорится в сообщении. - Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции. Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции".