В МИД РФ оценили шансы на стабилизацию вокруг Косово

В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово, из-за действий США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Вашингтон и Брюссель убеждают косовского «премьера» Альбина Курти в том, что его тактика по выдавливанию сербов из края выльется в признание Сербией независимости Косово.

«Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах, действиями по выдавливанию сербов, рассчитывает на то, что его кураторы — Вашингтон и Брюссель — еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края в нарушение резолюции 1244 ООН», — отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что на провокации Косово Запад реагирует вяло и беспринципно. Это позволяет Курти считать, что выбранная тактика в конце-концов сработает, заключил Грушко.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Белград укрепился в убеждении о недопустимости признания независимости Косово. Таким образом он отреагировал на инцидент с участием косовской полиции, в результате которого погибли сербы.