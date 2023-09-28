Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца

Властям Канады обязательно стоит извиниться перед Россией за инцидент с чествованием члена дивизии войск СС в палате общин. Такое мнение выразил посол РФ Олег Степанов, передает РИА Новости.

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Он указал, что хотя Москва и Оттава сейчас в далеко не дружественных отношениях, но правительство и парламент Канады должны найти в себе смелость принести извинения всем русским за этот позорный случай.

Степанов отметил, что в Канаде проживают более 200 тысяч человек с русским происхождением, все они — честные налогоплательщики, избиратели и добропорядочные граждане. Почти каждая русская семья потеряла хотя бы одного члена семьи в борьбе с нацизмом, включая русских канадцев.

Посол считает, что произнесенных премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин «так называемых извинений» недостаточно, и это «вовсе не извинения».