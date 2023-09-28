Антонов рассказал, как в США давят на оставшиеся в России компании
Бизнесмены США по-прежнему заинтересованы в доступе к российскому рынку, хотя на них оказывают давление западные власти и ангажированные СМИ. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Он указал, что некоторые правительственные организации и журналисты присоединились к неприкрытому давлению на бизнес. Они публикуют статьи с дискредитирующими материалами, подталкивая компании к уходу из России, пусть даже ценой будут многомиллионные убытки, подчеркнул Антонов.
Посол добавил, что Вашингтон хочет снять с себя ответственность за «бездумное нагромождение санкционных барьеров», которые в итоге привели к обрушению многих двусторонних коммерческих связей. Он считает, что США составляет черные списки компаний, которые по-прежнему отказываются потерять российский рынок.
Антонов заключил, что Москва все еще открыта для взаимовыгодного коммерческого сотрудничества.
Ранее официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не навязывает бизнесу посредством санкций уход из России, в том числе по линии поставок продовольствия и медицинских препаратов.