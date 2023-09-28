Антонов рассказал, как в США давят на оставшиеся в России компании

Бизнесмены США по-прежнему заинтересованы в доступе к российскому рынку, хотя на них оказывают давление западные власти и ангажированные СМИ. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он указал, что некоторые правительственные организации и журналисты присоединились к неприкрытому давлению на бизнес. Они публикуют статьи с дискредитирующими материалами, подталкивая компании к уходу из России, пусть даже ценой будут многомиллионные убытки, подчеркнул Антонов.

Посол добавил, что Вашингтон хочет снять с себя ответственность за «бездумное нагромождение санкционных барьеров», которые в итоге привели к обрушению многих двусторонних коммерческих связей. Он считает, что США составляет черные списки компаний, которые по-прежнему отказываются потерять российский рынок.

Антонов заключил, что Москва все еще открыта для взаимовыгодного коммерческого сотрудничества.