Политик назвал агрессией координацию атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Он подчеркнул, что Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русскому миру поддерживает Киев и заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта.