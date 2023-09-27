Слуцкий считает извинения Трюдо жалким лепетом оправдания
Извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте украинского нациста запоздали и напоминают жалкий лепет, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости 27 сентября.
Как писала «Парламентская газета», премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослав Хунку во время визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент 22 сентября. Трюдо заявил, что эта ошибка скомпрометировала парламент и Канаду. Он также назвал чествование 98-летнего Хунку в парламенте «чудовищным надругательством» над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста.
«Запоздалые извинения Трюдо за чествование в его же присутствии в канадском парламенте ветерана Ваффен СС выглядят как жалкий лепет оправдания», — заявил Слуцкий.
Депутат считает, что Трюдо не раскаялся в произошедшем, а пошел на такой шаг из-за возмущения мировой общественности. По словам Слуцкого, всем таким извинениям «грош цена».
Депутат назвал президента Украины Владимира Зеленского, хлопавшего Хунку во время визита в Канаду, идейным последователем нацистской идеологии.