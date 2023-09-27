Слуцкий считает извинения Трюдо жалким лепетом оправдания

Как писала «Парламентская газета», премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослав Хунку во время визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент 22 сентября. Трюдо заявил, что эта ошибка скомпрометировала парламент и Канаду. Он также назвал чествование 98-летнего Хунку в парламенте «чудовищным надругательством» над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста.