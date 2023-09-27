Россия потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на скандал с нацистом в Канаде

Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утверждённого на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности, — сказал он.