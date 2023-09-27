Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы запрете ряду чиновников на выезд в новые регионы России — в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области — без согласования, сообщает РИА Новости .

«Нет, я оставляю это без комментариев», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о наличии соответствующего запрета.

Ранее политики из новых регионов рассказали о жизни до и после воссоединения с Россией. По их словам, жизнь местных жителей стала быстро улучшаться: начали выплачиваться пенсии, зарплаты стали выше, социальных выплат стало больше, начали строиться дороги, ремонтироваться школы, больницы. При этом у молодежи появилась возможность развиваться и получать бесплатное образование.