ГД одобрила законопроект о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 27 сентября, приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, законопроект был внесен в Думу в июне 2022 года депутатами фракции ЛДПР. В первом чтении он был принят в июне 2023 года.

Законопроект дополняет новыми положениями статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей).

Согласно поправкам, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных. Речь идет о дополнительных товарах, приобретение которых «обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров».

Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, вводятся штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав.