В Кремле оценили извинения Трюдо за чествование ветерана СС в парламенте Канады

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу SHOT оценил извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование ветерана СС, служившего в дивизии «Галичина», в парламенте страны.

«То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что наверняка для принятия такого решения потребовалось ознакомление с дополнительными историческими справками», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что молодому и среднему поколению Канады представилась возможность ознакомиться, как было на самом деле, кто и с кем воевал в годы Второй мировой войны. Он назвал это позитивным фактом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование в парламенте ветерана СС, служившего в дивизии «Галиция», Ярослава Хунки. Он назвал его присутствие ужасной ошибкой и надругательством над памятью людей, пострадавших от нацизма.