Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили меры по реализации трёхсторонних договорённостей, касающихся разработки мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.